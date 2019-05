Tesla ha soldi solo per altri 10 mesi

Nuove difficoltà per l’azienda produttrice di auto elettriche di Elon Musk: se non adotterà subito un severo regime di risparmio, tra 10 mesi potrebbe già restare senza soldi.

Secondo quanto riportato dal portale Electrek, Elon Musk si è rivolto a tutti i suoi dipendenti invitandoli ad ottimizzare al massimo le attività dell’azienda. Nel suo messaggio ha chiesto di farsi avanti con proposte per razionalizzare le spese e di cercare modi di risparmiare, spiegando che anche se sul conto dell’azienda ci sono più di due miliardi di dollari, se il livello dei consumi non diminuirà tra meno di un anno la Tesla rischia la bancarotta.

L’azienda ha chiuso il primo trimestre del 2019 in rosso con una perdita superiore a 700 milioni di dollari. Una situazione notevolmente peggiore anche rispetto alle previsioni più pessimistiche e particolarmente impressionante se confrontata con i successi dell’anno scorso: nell’ultimo trimestre del 2018 la Tesla per la prima volta dopo tanto tempo ha registrato un margine di profitto.

Dall’inizio della primavera l’azienda intraprende misure per ottimizzare le spese, eliminando diverse strutture e licenziando una parte del personale. Musk ha dichiarato che lui e il direttore finanziario Zach Kirkhorn esamineranno personalmente tutte le spese e cercheranno il modo di ridurle.

Nonostante le attuali difficoltà il pioniere della produzione di massa delle auto elettriche con autopilota ha in mente piani ambiziosi per l’anno a venire. Presto sarà ultimata la costruzione di una nuova fabbrica a Shanghai, mentre continuano i preparativi per la produzione in serie del crossover compatto Model Y e del camion Semi. Una delle prime misure intraprese dalla Tesla per mantenere una situazione finanziaria favorevole è stata la vendita di azioni e obbligazioni per più di 2,5 miliardi di dollari.