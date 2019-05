Cosa ha detto Tria sui conti pubblici

“Non credo proprio. C’è un Def, documento di economia e finanza, che è stato approvato dal Governo e dal Parlamento. E il Parlamento com’è noto chiede di non aumentare l’Iva, ma tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica specificati nel Def", ha detto il ministro economia italiano Giovanni Tria alla riunione dell’Eurogruppo svoltasi ieri a Bruxelles

“Quindi – ha proseguito il ministro – il governo sta lavorando per attuare quello che c’è scritto nel Def. Credo che tutti debbano leggere i documenti del governo, e i documenti ufficiali che dicono questo”. Quanto all’aumento dello spread, “è chiaro – ha commentato Tria -che in campagna elettorale i mercati finanziari sono un po in fibrillazione; però i fatti per ora sono questi, quindi ci atteniamo questi obiettivi”. E su questa posizione, gli è stato chiesto, è d’accordo anche il ministro dell’Interno? “Lui ha approvato, il ministro era presente”, ha concluso Tria.

Fonte: Askanews