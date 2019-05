Politico tedesco: inaccettabili le dichiarazioni dell'ambasciatore USA sul Nord Stream 2

"Gli americani vogliono vendere il loro gas sul mercato europeo e le misure che usano per farlo non sono sempre piacevoli. Esse sono dirette non solo contro i russi, ma anche contro gli europei, come, ad esempio, le imprese tedesche che partecipano al Nord Stream 2", ha detto il politico.

Secondo lui, in questo modo si ha l'impressione è che la Germania sia una colonia degli Stati Uniti.

"Il gas russo è più vantaggioso per noi del gas liquefatto. Anzitutto per ragioni ambientali, e, secondariamente, per il prezzo", ha aggiunto Ernst.

L’ambasciatore americano Grenell, in un'intervista alla rivista Focus, ha nuovamente ricordato che le imprese coinvolte nel progetto Nord Stream 2 potrebbero incappare nelle sanzioni.

Commentando questa dichiarazione, il portavoce della Nord Stream 2 ha affermato che le minacce statunitensi non fermeranno la realizzazione del progetto. Egli ha aggiunto che l’unico obiettivo di queste sanzioni è aumentare le forniture di GNL in Europa.