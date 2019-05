Argentina: vogliamo vodka e vino russi nei nostri negozi

Il deputato Argentino è recentemente stato in Crimea e ha condiviso con Sputnik le sue impressioni.

“Il vino russo non è come quello argentino, ha un altro bouquet. Ma il fascino del mondo del vino è che c’è posto per tutti. Se andate in una vinoteca troverete scaffali con i vini del Sudafrica, del Chile, dell’America, ma manca il reparto dei vini russi. Questa è una sfida per la Russia. Il consumatore finale diventa più globale e vuole provare vini di diverse regioni”, ha raccontato il deputato.

Secondo lui in Russia ci sono molti prodotti alimentari di qualità che possono essere degnamente apprezzati nel mondo, ma non tutti li conoscono.

“Ho portato a casa della cioccolata russa. È una cioccolata molto buona, ma penso che le persone non la conoscano. Se andate in qualsiasi aeroporto del mondo troverete marchi svizzeri, tedeschi, italiani, americani, ma non russi”, ha detto.

“La stessa cosa vale per la vodka. In Argentina si vende vodka francese, mentre la vodka russa che ho provato ha tutto un altro sapore. La vodka è un prodotto russo e noi beviamo quella dei francesi”, ha affermato l’intervistato. “C’è un posto, una nicchia per i prodotti russi in Argentina", ha concluso.