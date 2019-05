CONAD acquisisce Auchan in Italia

Il Consorzio nazionale Dettaglianti (CONAD) ha firmato un accordo per l’acquisizione di negozi di prossimità, supermercati e ipermercati con marchio Auchan e Simply.

L’acquisizione verrà condotta da Conad sotto la guida della società WRM Group, specializzata nel real estate commerciale.

“Siamo soddisfatti di aver acquisito e riportato nelle mani d'imprenditori italiani una rete di distribuzione di grande valore, che sta attraversando un periodo di difficoltà ma che ha grandi potenzialità ed è complementare a quella di Conad. Oggi nasce una grande impresa italiana, che porterà' valore alle aziende e ai consumatori italiani", ha commentato Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad.

L’accordo non prevede l’acquisizione dei supermercati gestiti da Auchan in Sicilia e i negozi specializzati in cosmetici e detersivi Lillapois.Inoltre la gestione dei centri commerciali in cui si trovano i putin vendita Auchan rimarrà nelle mani della società fondiaria del gruppo francese della distribuzione Auchan, Ceetrus.

Secondo fonti finanziarie il valore dell’operazione è vicina a un miliardo di euro per un totale di 1600 punti vendita Auchan Retail Italia.