La Cina annuncia dazi doganali di ritorsione contro le merci statunitensi

In particolare per 2493 articoli il dazio doganale sarà pari al 25% del valore, del 20% per 1078 articoli, del 10% per 974 articoli e per i restanti 595 articoli l'aliquota doganale sarà del 5%.

Si sottolinea che queste misure sono la risposta alle azioni di Washington.

L'ennesimo ciclo di trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina si è concluso con un nulla di fatto questa settimana a Washington, nel contesto di un nuovo aumento dei dazi sui beni cinesi deciso dall'amministrazione americana.

In base alla decisione della Casa Bianca, i dazi sulle importazioni di prodotti cinesi per circa 200 miliardi $ sono aumentati dal 10% al 25%. Donald Trump ha inoltre disposto di avviare l'iter per aumentare i dazi su tutte le restanti merci importate dalla Cina, stimate in circa 300 miliardi $.

Per quasi un anno la Cina e gli Stati Uniti hanno cercato di risolvere il conflitto commerciale ed economico iniziato lo scorso luglio, quando sono entrati in vigore i primi dazi doganali tra i due Paesi.