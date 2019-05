La Polonia non passerà all'euro finché l'economia del paese non raggiungerà il livello della Germania. Lo ha dichciarato oggi il leader del partito Diritto e Giustizia Yaroslav Kaczynski.

Secondo Kaczynski, lo zloty rappresenta una protezione per l'economia polacca da "ogni sorta di sconvolgimento che avviene in un'economia di mercato".

In precedenza in Polonia ha annunciato l'intenzione di modificare la Costituzione per aggiungere che il paese fa parte dell'Unione Europea.