Cina risponderà a nuovi dazi USA

Il Ministero del commercio cinese ha criticato l'aumento dei dazi commerciali di Washington dal 10% al 25% per i prodotti cinesi per un valore di $200 miliardi. Allo stesso tempo, la parte cinese vuole risolvere il prima possibile le divergenze durante i negoziati commerciali in corso negli Stati Uniti.

Il 9 maggio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la Cina di aver interrotto l’accordo commerciale e ha avvertito che Pechino avrebbe dovuto affrontare dure tariffe se non si fosse raggiunto un accordo.

Washington ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 25% a causa del fatto che la Cina non ha rispettato la maggior parte dei requisiti statunitensi nel progetto di accordo commerciale tra i paesi. Inoltre, il presidente americano non ha escluso che i prodotti cinesi non tassati in precedenza sarebbero stati sottoposti a dazi.