Trump accusa la Cina di aver mandato a monte un accordo commerciale

Donald Trump si è espresso sulla questione in Florida, durante un discorso di fronte ai suoi sostenitori.

“Ha mandato a monte l’accordo. Non possono fare così. Quindi la pagheranno. Aumenteremo i dazi… E non ritorneremo sui nostri passi”, ha detto Trump durante un discorso di fronte ai suoi sostenitori in Florida.

Trump ha aggiunto che giovedì a Washington giungerà il vicepremier cinese Liu He.

© AFP 2019 / Wang Zhao Cina, ministero commercio: pronti a contromisure in caso di aumento dazi USA

La scorsa domenica il presidente americano aveva anticipato che a partire dal 10 maggio i dazi doganali relativi a diversi prodotti cinesi sarebbero aumentati dal 10 al 25%, non escludendo che nuove merci cinesi potrebbero essere esposte a barriere commerciali.

Dopo queste dichiarazioni nei media internazionali si erano diffusi i timori che Pechino potrebbe annullare le trattative commerciali al momento in corso con Washington, ma martedì il Ministero del Commercio cinese aveva confermato che il vice premier del Consiglio di Stato cinese Liu He avrebbe visitato gli USA il 9 e il 10 maggio per continuare le consultazioni nonostante le minacce di Trump.