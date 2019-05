Nella Banca centrale di questo paese europeo rimane un solo lingotto d’oro

Secondo i resoconti dei media, la riserva aurea della repubblica è pari di soli 256 chilogrammi, ed è custodita in banche straniere "a fini di sicurezza". Questa decisione è stata presa durante il periodo della prima indipendenza.

Il lingotto immagazzinato presso la Bank of Estonia pesa 11 chilogrammi e si stima in circa mezzo milione di euro. Poiché la sua purezza non è sufficiente per l'implementazione nei mercati finanziari, il lingotto può essere definito un "pezzo da museo", sottolinea l'agenzia.

© Sputnik . Oleg Lastochkin Russia è leader mondiale per acquisti di oro nel 2019

Come ha spiegato Fabio Filipozzi, le modeste riserve auree estoni sono dovute al fatto che, dopo la secessione dall' URSS , la Repubblica vendette parte del metallo prezioso per investire in obbligazioni e azioni.

Secondo il portale Trading Economics, l'Estonia è al penultimo posto in termini di riserve auree tra i paesi europei, seconda solo a Malta con i suoi 90 chilogrammi. Lo stock di metalli preziosi in altre repubbliche baltiche, Lettonia e Lituania, è pari a 6,6 tonnellate e 5,8 tonnellate, rispettivamente.