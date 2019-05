Energia, Canete: l’Ue non ha barriere per import Gnl da Usa

Il commissario europeo per l’energia Miguel Arias Canete ha assicurato al ministro dell’energia statunitense Rick Perry che non vi sono barriere di mercato nell’Unione europea per le importazioni di energia statunitense, compreso il gas naturale liquefatto (GNL).Canete e Perry hanno partecipato al primo Forum UE-USA sull’energia Business To Business Energy Council.

“Nessuno Stato membro dell’UE dovrebbe dipendere da un unico fornitore dominante di gas, e su questo abbiamo fatto buoni progressi. La diversificazione è importante non solo per la sicurezza dell’approvvigionamento, ma anche per la concorrenza. Vorrei sottolineare che non ci sono barriere di mercato che impediscono al GNL statunitense di raggiungere l’Europa”, ha dichiarato Canete in un incontro con il segretario all’energia degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti stanno attivamente promuovendo le sue esportazioni di GNL verso il mercato europeo, definendolo un’alternativa al gas russo.