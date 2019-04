Gazprom punta a conquistare il mercato del gas in Cina

Entro il 2035 Gazprom potrebbe diventare il fornitore numero uno nel mercato cinese del gas quando verranno realizzati i progetti per le rotte orientali e occidentali del gasdotto Power of Siberia così come dell'Estremo Oriente russo; lo ha riferito ai giornalisti Alexey Miller, numero uno della compagnia energetica russa.

A Pechino nell'ambito del secondo forum internazionale "Nuova Via della Seta", Miller ha preso parte all'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin ed il capo di Stato cinese Xi Jinping. Commentando i risultati dell'incontro, il numero uno di Gazprom ha ricordato che quest'anno, il prossimo 1° dicembre, un gasdotto russo inizierà a far fluire il gas verso la Cina mediante il gasdotto Power of Siberia e in 30 anni oltre 1 trilione di metri cubi di gas saranno esportati attraverso il ramo orientale.

"All'ordine del giorno ci sono discussioni su altri due progetti di fornitura: dall'Estremo Oriente e dalla via occidentale: se saranno implementati, entro il 2035 Gazprom potrebbe diventare il primo fornitore di gas per il mercato cinese", ha rilevato Miller.