Nord Stream-2 è il futuro della Germania - governatrice Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Lo riporta il canale ZDF.

In precedenza, in un'intervista con Polska Times, Weber aveva assicurato di battersi per bloccare il progetto energetico.

La Schwesig ha osservato che le parole del candidato alla presidenza della Commissione Europea contro "Nord Stream-2" sono irresponsabili dal punto di vista della politica energetica.

"Entro il 2038 siamo intenzionati a rinunciare completamente all'energia nucleare e al carbone. Dobbiamo passare ad altre forme di energia, essenzialmente fonti di energia pulita. In questo contesto ci servono approvvigionamenti di gas come soluzione temporanea. Non bisogna giocare con il futuro del nostro Paese".

La governatrice del Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha ricordato che Weber dovrebbe rappresentare gli interessi di tutta la Germania ed ha definito strano che, attraverso un giornale polacco, ha fatto sapere ai cittadini tedeschi di essere contrario ad un progetto che in patria sostengono da molti anni.