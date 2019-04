La Russia potrebbe aprire l'Artico alle imprese private

"Lo stiamo discutendo con i nostri colleghi. Incluse le società private, in realtà si tratta di una questione molto seria ed importante. Il fatto non è che le società con partecipazione statale, Gazprom o Rosneft, non siano in grado di farlo", ha detto Putin a margine di un incontro con il capo di Stato cinese Xi Jinping.

Il presidente russo ha osservato che l'implementazione di progetti simili richiede enormi capitali e dipenderà dalla disponibilità a realizzare investimenti del genere sia del mercato che delle stesse imprese private.