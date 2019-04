In Austria stimati i danni delle sanzioni UE antirusse

"Gli Stati Uniti, che hanno imposto sanzioni alla Russia, hanno danneggiato tra l'altro il business di molti Paesi europei. Ma la Russia è riuscita a cavarsela, vediamo la situazione in Crimea, vediamo cosa è stato costruito qui negli ultimi cinque anni", ha detto Wimmer.

© REUTERS / Leonhard Foeger Presidente Austria esorta paesi europei a “non ballare sulle note” di Donald Trump

"In Austria, in alcune province e regioni, non condividiamo principi simili in materia di sanzioni: riteniamo che queste misure ci abbiano arrecato danni per circa 100 miliardi di dollari", ha affermato.

Le relazioni tra la Russia ed i Paesi occidentali sono peggiorate per gli eventi in Ucraina e in Crimea, che si è riunita alla Russia dopo un referendum sulla penisola a margine della rivoluzione di Euromaidan. L'Occidente, accusando Mosca di interferire negli affari interni ucraini, ha imposto sanzioni. A sua volta Mosca ha reagito con contro-sanzioni ed ha perseguito il corso della sostituzione delle importazioni ed ha ripetutamente sostenuto che parlarle nel linguaggio delle sanzioni è controproducente.