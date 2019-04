ONU stanzia 2 milioni di dollari da fondo d'emergenza per aiutare vittime in Libia

Il vice segretario generale delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie Mark Loukok ha dichiarato di essere profondamente preoccupato per la situazione in questo Paese.

L'ONU ha stanziato 2 milioni di dollari dal fondo per le emergenze (CERF) per aiutare le persone colpite dal conflitto in Libia. Lo si afferma in un comunicato diffuso dalle Nazioni Unite.

"Il vice segretario generale dell'ONU per le questioni umanitarie Mark Laukok ha stanziato 2 milioni $ dal CERF per fornire assistenza vitale ai cittadini al centro dell'escalation del conflitto in Libia, compresi in particolare i migranti ed i profughi".

Loukok ha detto di essere profondamente preoccupato per la situazione in Libia.

"Nelle ultime 24 ore si è verificato a Tripoli il più forte attacco contro la popolazione civile dal 2014, alcune aree densamente popolate sono state colpite da bombardamenti indiscriminati", ha affermato. "Esorto tutte le parti ad astenersi dall'utilizzare armi che mettono a rischio persone ed infrastrutture", ha affermato il vice segretario.

Come chiarito nell'ONU, i fondi stanziati saranno principalmente usati per assistere gli ospedali che ospitano le vittime delle operazioni militari.