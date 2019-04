Presidente Finlandia indica condizioni per cancellazione sanzioni contro la Russia

Le sanzioni contro la Russia rimarranno fino a quando Mosca non cambierà la sua posizione sui temi per cui esse sono state introdotte. Lo ha dichiarato oggi il presidente finlandese Sauli Niinistö al Forum Artico Internazionale.

"Le sanzioni sono state imposte a causa delle azioni russe: se la posizione non cambia, le sanzioni rimarranno", ha detto Niinisto.

© Sputnik . Ramil Sitdikov Putin paragona l'attività militare della Russia e quella della NATO

Le relazioni tra la Russia e i paesi occidentali si sono deteriorate a causa della situazione in Ucraina e l'unificazione della Crimea. L'Occidente ha accusato la Russia di aver destabilizzato la situazione e ha introdotto le sanzioni. La Russia ha risposto con l'embargo sui prodotti alimentari provenienti dai paesi che hanno sostenuto le sanzioni. La Russia ha ripetutamente dichiarato di non essere parte del conflitto in Ucraina, e quindi non obbligata al rispetto degli accordi di risoluzione di Minsk.

Il Forum Artico Internazionale è una delle piattaforme chiave per discutere i problemi e le prospettive della regione artica a livello globale. Riunisce gli sforzi delle autorità statali, delle organizzazioni internazionali, dei rappresentanti delle comunità scientifiche e imprenditoriali della Russia e di altri paesi per una discussione appassionata e uno scambio approfondito di opinioni sulle questioni di attualità della crescita sostenibile nella regione artica.