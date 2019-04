Putin prevede pressione USA sui paesi europei che acquistano il gas russo

© Sputnik . Ramil Sitdikov Putin paragona l'attività militare della Russia e quella della NATO

"Non so cos'altro si debba fare per fare pressione sui paesi europei. Obbligarli a pagare dai loro bilanci statali la differenza di prezzo tra il nostro gas e il gas liquefatto americano. Perché è impossibile obbligare qualcuno ad acquistare un bene il 30% in più rispetto le condizioni di mercato... sarebbe davvero cinico, ma penso che se le cose andranno avanti così, è quello che succederà. Non si tratta di una nostra scelta, ma di quella dei partner europei ", ha detto Putin.

Il Forum Artico Internazionale è una delle piattaforme chiave per discutere i problemi e le prospettive della regione artica a livello globale. Riunisce gli sforzi delle autorità statali, delle organizzazioni internazionali, dei rappresentanti delle comunità scientifiche e imprenditoriali della Russia e di altri paesi per una discussione appassionata e uno scambio approfondito di opinioni sulle questioni di attualità della crescita sostenibile nella regione artica.