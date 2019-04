Putin: la Russia rimane un fornitore affidabile di gas per la Turchia

Oggi il presidente russo Vladimir Putin, in una conferenza stampa a margine dell'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che la Russia rimane un fornitore di gas affidabile per la Turchia.

"La Turchia ha molti contratti nel campo dell'approvvigionamento di gas, e non tutti adempiono ai loro obblighi contrattuali. Mentre la Russia li rispetta stabilmente sia in termini di volume che di prezzo", ha detto Putin.

Egli ha sottolineato che il rispetto dei contratti e l'affidabilità della Russia crea le condizioni di base per lo sviluppo dell'economia turca.

"Poiché il business comprende come vivrà in futuro, sono fiducioso in queste consegne", ha spiegato.

Putin ha aggiunto che per il periodo autunno-inverno, la Russia, su richiesta della Turchia, aumenterà il volume della fornitura energetica, "perché gli altri partner della Turchia non stanno rispettando i loro impegni".