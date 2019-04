A chi potrebbe vendere il suo petrolio l’Iran?

Più di 20 paesi importatori hanno completamente abbandonato il petrolio iraniano, ha dichiarato il rappresentante speciale statunitense per l'Iran Brian Hook.

Secondo lui, un totale di 23 importatori hanno ridotto a zero l'importazione di petrolio iraniano". "Ha privato il regime di 10 miliardi di dollari di entrate", ha detto Hook, riferendosi alle autorità iraniane.

In un'intervista con Sputnik, Nikolai Kozhanov, un orientalista, iraniano, professore associato presso l'Università europea di San Pietroburgo, ha parlato di quanti paesi hanno effettivamente ridotto le importazioni di petrolio iraniano, a chi l'Iran sarà ora in grado di vendere il suo petrolio, e a quale cifra minima l'Iran abbasserà le sue esportazioni di "oro nero" davanti alla presa di sanzioni.

Secondo Kozhanov, la cifra dichiarata da Hook ha lo scopo di avere un certo effetto psicologico:

"Tutto dipende da come contate. Inizialmente, l'elenco comprendeva circa 20 paesi: alcuni paesi dell'UE e paesi del sud-est asiatico che hanno smesso di acquistare petrolio iraniano. Questa cifra è stata dichiarata per dare un certo effetto psicologico. Per l'Iran è stato fondamentale il ritiro degli europei dal commercio petrolifero e una riduzione del volume che i partner asiatici hanno acquistato: Giappone, Corea del Sud e altri".

"Il secondo punto è collegato con tre nuovi paesi che si sono rifiutati di acquistare petrolio iraniano. I loro nomi non sono stati indicati, possiamo solo indovinare. Si può parlare di una manipolazione dei fatti. Le eccezioni al regime di sanzioni sono state concesse a 8 paesi e l'Italia e la Grecia non stanno effettivamente acquistando. Piuttosto, stiamo parlando di questi due paesi e si può presumere che il paese terzo sia il Giappone ", continua l'esperto.

L'orientalista pensa che finora gli Stati Uniti siano riusciti a ottenere quello che si aspettavano: ridurre il volume delle esportazioni iraniane a circa 1 o 1,2 milioni di barili al giorno. Sarà difficile omettere questo indicatore, dal momento che dovrà lavorare attivamente con la Cina, l'India, la Turchia, per cui il petrolio iraniano ha una certa importanza e non faranno concessioni così rapidamente.

Allo stesso tempo, secondo Kozhanov, l'Iran manterrà la sua capacità di fornire petrolio all'estero, e anche la possibilità di commercio illegale di petrolio non può essere respinta:

"Dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di forniture illegali di petrolio all'estero, i cui volumi reali sono sconosciuti. Probabilmente si tratta di volumi tra i 300.000 e i 500.000 barili. Tuttavia, anche 1,5 milioni di barili non saranno sufficienti per ridurre il budget dell'Iran. Il paese affronterà comunque tempi duri. "

In una situazione del genere, secondo l'esperto, è improbabile che l'Iran estenderà l'elenco dei paesi importatori del suo petrolio e si adopererà per mantenere le forniture ai partner attuali a scapito delle politiche preferenziali: "Il regime sanzionatorio ha limitato significativamente la capacità di cercare partner alternativi. La direzione principale del lavoro sarà focalizzata sul mantenimento dei partner attuali a scapito di sconti, condizioni preferenziali, offrendo una vasta gamma di petrolio e adeguandosi alle esigenze delle raffinerie di petrolio degli importatori di petrolio iraniano".

Kozhanov ha osservato che "gli Stati Uniti saranno in grado di ridurre il declino delle esportazioni di petrolio iraniano a 800.000 barili al giorno".

L'8 maggio dell'anno scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro di Washington dal piano d'azione globale congiunto (DFID), un accordo che è stato concluso nel 2015 ed è stato limitato lo sviluppo nucleare di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle misure unilaterali restrittive da parte degli Stati Uniti e dell'UE. Lo scorso novembre sono state ripristinate le sanzioni statunitensi contro il settore petrolifero iraniano.

Il divieto di importare temporaneamente petrolio iraniano non si applica a Cina, India, Italia, Grecia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Turchia. Possono acquistare petrolio dall'Iran fino al 5 maggio 2019. In precedenza, le autorità statunitensi hanno dichiarato che l'estensione di questo periodo non è prevista.