Elon Musk perde un miliardo di dollari in borsa in soli due minuti

Il proprietario della società americana SpaceX e il fondatore del produttore di veicoli elettrici Tesla Elon Musk ha perso $ 1,1 miliardi in due minuti sul NASDAQ. Ciò è accaduto dopo che le azioni di Tesla Inc. visto una riduzione del loro valore dell'11%, riporta Bloomberg citando i dati dell'indice Bloomberg Billionaires, che tiene conto della dimensione delle ricchezze dei miliardari in tempo reale.