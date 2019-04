Per diplomazia russa nuova direttiva europea sul gas non ostacolerà Nord Stream-2

"I rappresentanti della società Nordstream-2 si mostrano indifferenti, quindi penso che si possa affermare con certezza che i lavori di costruzione continueranno e che l'opera verrà completata nei tempi stabiliti", ha detto Chizhov sul canale televisivo Rossiya 24.

L'ultima approvazione degli emendamenti alla direttiva sul gas della UE, che riguarda le norme dei tratti sottomarini dei gasdotti nell'Unione Europea e conseguentemente interessa Nord Stream e Nord Stream-2, è prevista il prossimo 15 aprile al consiglio dei ministri dell'Unione Europea per l'agricoltura senza discussione, ha riferito una fonte a Bruxelles.

In questo giorno è stato fissato un vertice tra i ministri dei Paesi della UE sull'agricoltura.

Oggi l'Europarlamento ha approvato in via definitiva i nuovi emendamenti in seduta plenaria: 465 deputati hanno votato a favore, mentre 95 sono stati i voti contrari.