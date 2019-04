Arabia Saudita inizia a produrre aerei d'addestramento a reazione

Secondo l'agenzia, il ministro della Difesa e principe ereditario Mohammed bin Salman ha posto le fondamenta per il centro di aeronautica militare e per il lancio della produzione di singoli componenti per gli aerei da addestramento Hawker, che saranno in parte assemblati nel Paese.

"Il governo sostiene l'aspirazione dei monarchi di creare un'industria militare nazionale e sostenere l'economia nazionale nell'ambito dell'ambizioso piano di sviluppo per il regno fino al 2030", si afferma in una nota del governo.

A marzo il comandante dell'aviazione saudita aveva annunciato che gli Stati Uniti hanno in programma di creare un centro di aeronautica militare in una provincia orientale del regno, simile a quello attualmente ubicato nella base aerea di Nellis negli Stati Uniti.