Guerra commerciale USA-Cina, mossa distensiva di Pechino

Le autorità cinesi prorogano la decisione relativa alla sospensione dell'aumento dei dazi sulle importazioni di automobili e pezzi di ricambio dagli Stati Uniti, si afferma in una dichiarazione del ministero delle Finanze cinese.

"Per implementare gli accordi raggiunti dai leader dei due Paesi e conformemente alla legislazione cinese sul commercio estero e alle disposizioni sui dazi doganali alle merci importate ed esportate e di altre leggi e regolamenti, nonché ai principi di base del diritto internazionale, la commissione statale della Repubblica Popolare Cinese sulle tariffe doganali dispone la proroga della decisione per congelare l'aumento dei dazi doganali sulle automobili ed i pezzi di ricambio provenienti dagli Stati Uniti a partire dal 1° aprile 2019,"c- si legge in una nota del ministero delle Finanze della Cina.