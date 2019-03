Trump vuole firmare accordo commerciale con Regno Unito dopo Brexit

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton ha inoltre osservato che Donald Trump sostiene la premier britannica Theresa May, che cerca di garantire un'uscita ordinata dall'Unione Europea.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è ancora intenzionato a firmare un accordo commerciale con il Regno Unito non appena lascerà l'Unione Europea. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano John Bolton in un'intervista concessa alla Reuters.

"La situazione nel Regno Unito non è semplice in questo momento", ha affermato Bolton, riferendosi alla posizione del parlamento britannico che continua a bocciare l'accordo sulla Brexit raggiunto dalla premier May con le autorità europee.

"So che i britannici andranno incontro a tempi difficili. Ma effettivamente penso che il presidente Trump voglia assicurare al popolo britannico la nostra vicinanza e sostegno quando usciranno dall'Unione Europea."