Gas, esperto esclude estensione del Turkish Stream alla Grecia

Sebbene sia il Nord Stream 2 che il Turkish Stream siano soggetti alla direttiva sul gas dell'UE, secondo l'esperto, l'attuazione del primo progetto non causerà uno squilibrio così significativo in questa parte d'Europa, come il Turkish Stream nell'Europa sud-orientale.

"Il Turkish Stream non consente la consegna del gas in direzione sud-nord. L'intero corridoio meridionale del gas non avrebbe senso con le quantità che Gazprom pensa di fornire. Pertanto, Gazprom ha categoricamente affermato di non essere interessata al polo balcanico", ha osservato Nachev.

L'esperto ritiene inoltre che, nonostante le varie speculazioni dei media, la possibilità che il Turkish Stream venga esteso alla Grecia è inesistente.

Rispondendo alla domanda se la Bulgaria ha veramente bisogno del Turkish Stream, Nachev ha osservato che non ne ha bisogno "come fine a se stesso”.

“È scorretto affermare che senza il Turkish Stream non saremo sulla mappa del gas dell'Europa. Essa non è determinata dal passaggio o meno del Turkish Stream ma se il mercato ne ha bisogno", ha concluso l'esperto.