Ministro francese dichiara che Parigi si rifiuta di obbedire agli Stati Uniti

La Francia non soddisferà le richieste che Washington potrebbe avanzare nell’ambito dell’imposizione di leggi USA a livello extraterritoriale. Lo comunica il ministro dell’Economia e delle Finanze francese Bruno Le Maire in una intervista con Le Figaro.

"La nostra sovranità politica dipende dalla sovranità tecnologica. La Francia si rifiuta di obbedire. Insieme con l'Europa, vuole essere un leader", ha detto Bruno Le Maire.

L'Europa riconosce, ha aggiunto il ministro, che gli Stati Uniti stanno diventando un "partner sempre più difficile" e che il "gigante cinese" si sta affermando sul palcoscenico mondiale. A questo proposito, è sicuro, è tempo che l'Europa si affermi come una "potenza indipendente e sovrana che protegge e investe nelle proprie tecnologie".

Per rispondere alle sfide poste da Stati Uniti e Cina nella sfera economica, l'Europa deve creare i propri progetti ambiziosi nell'ambito della produzione e dello sviluppo tecnologico, ha aggiunto il ministro.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha precedentemente proposto la creazione di un "esercito tutto europeo" indipendente dagli Stati Uniti, anche per garantire la sicurezza informatica. L'idea è stata sostenuta dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Da parte sua, il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha dichiarato che l'UE non è impegnata nella costruzione di un "esercito europeo" e non competerà con la NATO.