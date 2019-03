Belgio, le autorità approvano 250 misure per la Brexit

Secondo la Banca del Belgio, una Brexit senza accordo può comportare la perdita dello 0,9% del PIL per l'economia belga (circa 4 miliardi di euro), e dallo 0,4% al 2,5% del potere d'acquisto per la popolazione.

Per prepararsi a questa variante, le autorità belghe hanno quindi stanziato 15 milioni di euro per quest'anno per l'assunzione supplementare di 300 persone presso l'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, 245 per le dogane, 40 per la polizia federale e 26 per l'agenzia per il controllo della vendita di droghe.

Nel caso di uscita del Regno Unito con un accordo con Bruxelles, questi enti richiederanno un aumento di 455 dipendenti e finanziamenti per un importo fino a 12,5 milioni di euro.

Il Belgio si stanno preparando per un forte aumento del traffico delle merci dal Regno Unito e, di conseguenza, la portata delle procedure doganali relative all'importazione e all'esportazione di tali merci.

Secondo le stime della società di consulenza internazionale Deloitte, il Belgio, dopo Germania, Francia e Paesi Bassi, è tra i quattro stati membri dell'UE per i quali la Brexit potrebbe avere un effetto economico sfavorevole. Le conseguenze si faranno principalmente sentire nelle Fiandre, che rappresentano l'80% delle esportazioni del Belgio nel Regno Unito.

Il Regno Unito è tra i cinque principali partner economici del Belgio. La sua quota è di circa 32 miliardi di euro di esportazioni belghe o fino al 9% della fornitura totale di beni all'estero. Si tratta principalmente di automobili, prodotti dell'industria chimica e farmaceutica, alimenti, bevande, prodotti tessili, materiali sintetici e attrezzature meccaniche manuali.