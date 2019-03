Banche russe iniziano a connettersi a sistema di pagamenti cinese analogo dello SWIFT

Lo ha detto il direttore dell'ufficio per i rapporti con i regolatori stranieri del dipartimento di cooperazione internazionale della Banca Centrale Russa Vladimir Shapovalov.

"Per quanto riguarda la cooperazione nel campo dei sistemi di pagamento, diverse banche nazionali si sono già collegate al sistema cinese CIPS (China International Payments System - ndr), che permette di semplificare il processo di trasferimento dei pagamenti. Sapete, la Banca di Russia ha creato il sistema SPFS, la sua versione per l'estero è stata presentata alla fine dello scorso anno, ora la stiamo presentando attivamente in tutto il mondo, anche in Cina. Speriamo che le banche cinesi lo considerino più attivamente e valutino la possibilità di collegarsi", ha affermato durante l'VIII forum internazionale Russia-Cina.