Economista: Cina cerca la leadership mondiale non con la guerra ma con gli investimenti

Per decenni, gli Stati Uniti hanno dominato l'economia mondiale, finanziando progetti di difesa e sfruttando i "favolosi privilegi" della sua moneta, scrive l’imprenditore ed economista Baudoin Dubuisson sulle pagine di La Libre. "Oggi tutto dice che questa era è passata", osserva l'autore. Dalla guerra del Vietnam, le guerre non portano più le stesse entrate, e gli americani accettano più che i loro "ragazzi" muoiano in tutto il mondo per la "grandezza dell'America", così come il paese spende miliardi di dollari in conflitti che non causano nient'altro che ostilità e il desiderio di vendicarsi nei terroristi.

"Il mondo non è più diviso in due campi e non è omogeneo, oggi è multipolare e ha molte dimensioni", ritiene l'esperto. L'India, ad esempio, ha bisogno degli Stati Uniti, ma compra armi dalla Russia e viene in aiuto del Venezuela comprando il petrolio "boicottato dallo zio Sam". La Turchia, in quanto membro della NATO, acquista sistemi missilistici da Mosca, ma la critica con veemenza per "l'annessione" della Crimea. La Cina "irrita" la Russia con la sua "vista" sulla regione del Bajkal, tuttavia, conduce le manovre militari congiunte con la stessa Russia. Boeing e Space X stanno lavorando a stretto contatto con la NASA nel campo dell'esplorazione spaziale, ma stanno acquistando motori da una corporazione statale russa.

© AP Photo / Mark Schiefelbein La Francia cerca di recuperare terreno dietro alla Cina in Africa

Nel frattempo, la Cina, che meno di dieci anni fa era dieci volte meno influente degli Stati Uniti, non passerà altri dieci anni cercando di raggiungere il suo rivale, osserva l'editorialista. Non avendo una moneta che può essere "stampata a proprio piacere", Pechino accumula da anni un surplus commerciale, grazie al quale ottiene più che sufficiente "spazio di manovra", ritiene l'autore.

Dopo un lungo periodo di acquisto del debito estero statunitense, che significa finanziamento indiretto dei progetti di difesa dei suoi concorrenti, la Cina ha trovato un altro modo per spendere i risparmi. Oggi acquista beni in tutto il mondo: terreni agricoli in Africa, un porto in Grecia, un aeroporto in Francia, il marchio Volvo in Svezia. In una situazione ad alto rischio, la Cina sta finanziando la costruzione di ferrovie tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Indiano, noto come New Silk Road, con prestiti. "Se la logica nascosta di questi disparati investimenti non è facile da seguire, non c'è dubbio che facciano parte di una strategia che gli europei non saranno in grado di capire fino a quando non sarà troppo tardi", osserva l'esperto.

© Sputnik . Сергей Пятаков La Cina punta a sviluppare la cooperazione nelle telecomunicazioni con l'Italia

Ovviamente, il nuovo approccio cinese è "adattato" a un nuovo ordine mondiale complesso, secondo Dubuisson. "Come Washington, Pechino non offre regali", ha detto l'editorialista. Tuttavia, a differenza degli Stati Uniti, la Cina non è troppo preoccupata del fatto che i suoi beneficiari abbiano un rating AAA da parte di agenzie indipendenti ed è disposta ad accettare la perdita della maggior parte dei fondi destinati ai paesi in via di sviluppo (come il Pakistan o il Myanmar), preferendo investire nelle infrastrutture e lo sviluppo degli stati vicini, e non nelle ostilità, che portano solo a un desiderio di vendetta.

Con tale politica, l’Impero Celeste vincerà in ogni caso: se il prestito non verrà pagato, acquisirà il debitore, se lo restituirà, questo diventerà un amico", spiega l'esperto. Così, la Cina si è resa conto che la conquista del mondo non è solo una questione di strategia militare, il che significa che Pechino avrà potere su di noi ogni volta che vuole, conclude l'esperto.