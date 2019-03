Gazprom pronta a tenere colloqui sulle forniture di gas in Ucraina

Gazprom è pronta a tenere colloqui sulle forniture di gas in Ucraina ed è disposta a ridurre i prezzi del gas per il consumatore finale con un nuovo contratto di ben il 25%.

Lo ha detto il CEO dell’azienda Alexey Miller.

“Gazprom è pronta a negoziare un nuovo contratto per la fornitura di gas russo direttamente sul mercato ucraino”, ha detto Miller in una riunione del primo ministro russo Dmitry Medvedev con il politico ucraino Viktor Medvedchuk e il candidato presidenziale ucraino e leader della piattaforma di opposizione per la vita partito Yuriy Boyko.

“Naturalmente, oggi è troppo presto per parlare del prezzo marginale per un tale contratto, ma conoscendo il livello di prezzo esorbitante per i consumatori finali che è in vigore oggi sul mercato ucraino, si può essere assolutamente sicuri che con un nuovo contratto sulle forniture dirette di gas russo al mercato ucraino il prezzo per il consumatore finale in Ucraina sarà di circa un quarto inferiore al livello dei prezzi attuali”, ha sottolineato Miller.