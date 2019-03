Boeing riceve ordine da 4 miliardi $ per modernizzare aerei della flotta navale americana

La Boeing ha ricevuto un contratto di tre anni del valore di 4 miliardi $ per potenziare il cacciabombardiere F / A-18 Super Hornet Block II utilizzato dalle forze navali statunitensi. E' stato segnalato in un comunicato sul suo sito web dalla stessa compagnia americana.

"Un contratto triennale per 78 unità F / A-18 svolgerà un ruolo cruciale nella modernizzazione dell'aviazione della Marina statunitense, - si legge nel comunicato. - L'accordo sarà proficuo sia per la Marina che per la Boeing, dal momento che permetterà ad entrambe le parti di elaborare piani per i prossimi anni".

Allo stesso tempo, secondo la compagnia, la Marina americana riuscirà a risparmiare almeno 395 milioni $ grazie alla pianificazione di lungo termine.