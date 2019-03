Usa, in un decennio raddoppiata la produzione di elettricità da rinnovabili

La produzione di energia elettrica senza emissioni di carbonio negli Stati Uniti è raddoppiata nel decennio conclusosi nel 2018, con l’energia eolica e solare che fornisce quasi il 90% della capacità aggiuntiva, ha dichiarato l’Energy Information Administration (EIA). “La generazione rinnovabile ha fornito un nuovo record di 742 milioni di megawattora (MWh) di elettricità nel 2018, quasi il doppio dei 382 milioni di MWh prodotti nel 2008”, ha detto il rapporto.

“Le energie rinnovabili hanno fornito il 17,6 per cento della produzione di energia elettrica negli Stati Uniti nel 2018”.

Il Dipartimento dell’Energia ha detto che quasi il 90 per cento dell’aumento dell’elettricità rinnovabile negli Stati Uniti tra il 2008 e il 2018 proviene dalla generazione eolica e solare. L’energia rinnovabile proveniente dalle tre fonti principali – eolica, solare e idroelettrica – aiuta a ridurre la produzione di anidride carbonica, un sottoprodotto della combustione di combustibili fossili e una sospetta causa del cambiamento climatico. Del totale 17,6 per cento della fornitura di energia elettrica negli Stati Uniti fornito da fonti rinnovabili, idroelettrico fornito 6,9 per cento, eolico 6,5 per cento e solare 2,3 per cento, secondo il rapporto.