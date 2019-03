Difesa: Al via programmi Commissione Ue per 500 milioni di euro

Per Bruxelles 20 milioni di euro in più finanzieranno progetti comuni di ricerca nell'industria della difesa.

La Commissione Ue ha dichiarato di aver adottato programmi di lavoro che prevedono uno stanziamento di 500 milioni di euro (568 milioni di dollari) per progetti industriali comuni nell’industria della difesa nel 2019-2020. “Il primo programma di lavoro del programma di sviluppo industriale della difesa europea [EDIDP] concordato con gli Stati membri prevede un cofinanziamento di 500 milioni di euro per lo sviluppo congiunto delle capacità di difesa nel periodo 2019-2020.

Nei prossimi giorni la Commissione pubblicherà 9 inviti a presentare proposte per il 2019 e altri 12 inviti a presentare proposte per il 2020″, ha dichiarato la Commissione europea in un comunicato stampa. La nota ha osservato che il finanziamento concordato sosterrà settori quali la tecnologia dei droni, le comunicazioni via satellite, i sistemi di allarme rapido, l’intelligenza artificiale, la difesa informatica e la sorveglianza marittima.

Secondo il comunicato stampa, 20 milioni di euro in più finanzieranno progetti comuni di ricerca nell’industria della difesa, in particolare nei settori della dominanza dello spettro elettromagnetico e delle future tecnologie di difesa dirompenti, che la Commissione ha identificato come essenziali per mantenere la leadership tecnologica e l’indipendenza dell’Europa. I primi progetti saranno selezionati entro la fine del 2019 dopo la concessione di sovvenzioni ufficiali.