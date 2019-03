Techtextil Mosca, +84% per l'export italiano di macchinari tessili in Russia

Settimana dedicata all'industria tessile a Mosca: il Centro espositivo “Expocentr” ospita le fiere Techtextil Russia e Obuv Mir Kozhi, con la presenza di 106 aziende italiane. Una vetrina per presentare oltre alle nuove collezioni, anche macchinari moderni, molto richiesti dal settore in Russia.

La fiera Techtextil Russia, organizzata da Frankfurt Messe per l'11° volta, è dedicata a tutto il ciclo produttivo, dalla scelta delle fibre, ai macchinari, ed alla realizzazione del prodotto finito. L'ICE Mosca in collaborazione con ACIMIT, l’Associazione dei Costruttori Italiani di Macchinario per l’Industria Tessile organizza la partecipazione italiana alla manifestazione con uno stand istituzionale per fornire ai visitatori tutte le informazioni necessarie in merito alla tecnologia tessile italiana.

La manifestazione fieristica arriva in un momento di grande fermento per il settore tessile russo. Le autorità russe hanno, infatti, avviato dei progetti pilota che mirano a modernizzare la tecnologia esistente nel settore tessile e a incrementare l’offerta di prodotti locali sul mercato russo. La produzione di tessili tecnici, in particolare, è ritenuta dalle autorità governative competenti un driver per risollevare le sorti dell’industria tessile russa - comunica in una nota stampa ICE Mosca.

Secondo i dati rilasciati dell'interscambio italo-russo, relativi al 2018, i costruttori italiani sono tra i principali fornitori di tecnologie per il mercato russo. Nel 2017 l’Italia ha esportato in Russia macchinario per un valore di 20 milioni di euro, mentre nei primi dieci mesi del 2018 l’export ha raggiunto i 27 milioni di euro, in aumento dell’84% rispetto al medesimo periodo del 2017.

Inoltre, con le stesse date (19-22 marzo) e nella stessa sede di Techtextil, si svolge anche la 51° edizione della fiera OBUV.MIR KOZHI, la maggiore rassegna dedicata alle calzature ed alla pelletteria di fascia medio-alta in Russia, con la partecipazione di 106 aziende italiane.