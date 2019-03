Guaidò dichiara di controllare società della compagnia petrolifera venezuelana in USA

"Volevano rubare tutto, ma abbiamo il controllo su Citgo e una licenza per continuare le attività della società, salvando così importanti risorse dello Stato", ha twittato Guaidò.

Querían robárselo todo, pero ya tenemos control de @CITGO y la licencia para seguir operando la empresa, rescatando un importante activo de la Nación.



Quieren que abandonemos las calles, pero mañana todos saldremos a organizarnos para cesar al usurpador. https://t.co/0h2ZovJphq — Juan Guaidó (@jguaido) 15 марта 2019 г.

​Nella giornata di ieri le autorità americane hanno prorogato fino al 28 aprile le licenze per le società della PDVSA venezuelana - Citgo e PDV Holding, Inc. - per effettuare determinate transazioni.

Allo stesso tempo il Dipartimento del Tesoro sottolinea che questa decisione continua ad impedire il finanziamento del governo venezuelano guidato dal presidente Nicolas Maduro.

Il 49,9% delle azioni della Citgo è in pegno a beneficio della compagnia petrolifera russa Rosneft.

Alla fine di febbraio la Citgo ha annunciato di aver scelto un nuovo consiglio di amministrazione nominato dal leader dell'opposizione venezuelana e di aver iniziato le consultazioni per eleggere un nuovo presidente della società. Successivamente i media hanno riferito che la Citgo ha rotto i legami con la PDVSA.