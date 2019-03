Ministro Difesa giapponese non esclude aumento fondi per acquisto armi USA

Takeshi Iwaya ha dichiarato che in questo caso Tokyo si accorderà per un aumento minimo del prezzo del contratto.

I costi reali del Giappone per l'acquisizione dei due sistemi di difesa missilistica americana Aegis Ashore potrebbero essere superiore ai 268 miliardi di yen (quasi 2,4 miliardi $) che Tokyo aveva annunciato in precedenza. Lo ha riferito oggi il ministro della Difesa del Giappone Takeshi Iwaya durante una discussione nella commissione Sicurezza della camera bassa del Parlamento.

Di fatto ha accettato e condiviso le argomentazioni di un rappresentante dell'opposizione, che ha sottolineato la necessità di costruire un centro di addestramento e un campo di prova negli Stati Uniti per addestrare i militari giapponesi su come operare sulle unità di contraerea.

"Per verificare le caratteristiche di questi complessi, potrebbero essere necessarie delle spese aggiuntive", ha detto al canale NHK, aggiungendo: "In questo caso negozieremo per aumentare al minimo il prezzo del contratto".

Le due installazioni Aegis Ashore si trovano nella prefettura di Yamaguchi, nel sud-ovest dell'isola giapponese di Honshu e nel nord della prefettura di Akita. Secondo Tokyo, dovrebbero coprire l'intero territorio del Paese dall'impatto dei missili balistici.

Le unità Aegis Ashore, come precedentemente riportato dal ministero della Difesa del Giappone, dovrebbero essere operative entro il 2023, ma il loro dislocamento può essere velocizzato.