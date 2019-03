Trump ha chiesto mezzo miliardo di dollari per contrastare l'influenza russa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto mezzo miliardo di dollari nella sua proposta di bilancio 2020 per fornire sostegno ai paesi in Europa e in Asia per contrastare la presunta influenza della Russia.

Lo ha dichiarato lunedì l’Ufficio di gestione e bilancio.

”Il Budget fornisce oltre 500 milioni di dollari per l’assistenza all’Europa, all’Eurasia e all’Asia centrale per sostenere gli sforzi dei paesi partner nella transizione dalle attrezzature militari russe, in particolare attraverso prestiti delle finanze militari straniere; e affrontare le debolezze del contesto macroeconomico che il governo russo cerca di sfruttare, come la dipendenza dall’energia e dal commercio”, ha detto l’OMB nella proposta di bilancio.

Il bilancio dell’amministrazione Trump per l’anno fiscale 2020 chiede 750 miliardi di dollari per la spesa per la difesa, con un aumento di quasi il 5% rispetto all’anno fiscale precedente. La proposta di bilancio del governo statunitense ha elencato 750 miliardi di dollari tra le spese “totali per la difesa” per l’anno fiscale 2020, +4,7% rispetto ai 716 miliardi di dollari stanziati nell’anno fiscale 2019.