Visa aumenterà l'importo massimo per gli acquisti senza digitare codice di sicurezza

"Siamo fiduciosi che la nostra iniziativa tenga conto dell'attuale fase di sviluppo del mercato dei pagamenti e delle nuove abitudini dei russi nelle transazioni", — ha dichiarato la Visa.

La società ha inviato una lettera con le nuove regole a tutte le banche che partecipano al sistema. VTB ed Alfa-Bank hanno confermato il ricevimento della notifica.

La popolarità dei pagamenti senza contatto in Russia sta crescendo rapidamente: questo metodo di pagamento è conveniente sia per i consumatori che per le imprese commerciali e di servizi, ha concluso la Visa.

Secondo le previsioni della Banca Centrale, la quota di pagamenti non in contanti in Russia alla fine del 2019 aumenterà di 10 punti percentuali e rappresenterà il 66%.