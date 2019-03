Casa Bianca commenta azione legale della società cinese Huawei contro governo USA

Secondo il consigliere del presidente Trump John Bolton, le tecnologie di quinta generazione sviluppate dalla Cina rappresentano una minaccia "significativa" per la sicurezza nazionale americana.

L'amministrazione Trump valuta la decisione della società cinese Huawei di citare in giudizio il governo federale statunitense in una corte statunitense come una manovra legale. Lo ha affermato oggi su Fox News il consigliere del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale John Bolton.

"Gli Stati Uniti, insieme ad altri Paesi tra alleati e amici, diverso tempo fa hanno deciso di non acquistare le apparecchiature della Huawei per i sistemi di telecomunicazione importanti dal punto di vista della sicurezza nazionale: abbiamo buone ragioni", ha sottolineato Bolton con riferimento a diverse opinioni di analisti occidentali sui pericoli legati alla gestione di tali apparecchiature dotate di alcuni tipi di microprocessori fabbricati in Cina.

"Che la Huawei intraprenda le manovre legali che vuole, sono convinto che il risultato sia scontato", ha continuato il consigliere presidenziale statunitense.

Ha sostenuto che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si occupa del caso della direttrice finanziaria della Huawei Meng Wanzhou detenuta in Canada in modo oggettivo come se si trattasse di un reato finanziario commesso da un cittadino americano.

In precedenza la Huawei ha intentato una causa contro il governo degli Stati Uniti in risposta alle accuse per le minacce che le sue apparecchiature rappresenterebbero alla sicurezza degli altri Paesi. La denuncia è stata presentata al tribunale del distretto orientale del Texas.