Bottino da 570 milioni $ per gli hacker nordcoreani nel 2017-2018

Il rapporto della commissione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU indica che durante questo periodo Pyongyang è riuscita ad hackerare almeno cinque piattaforme di negoziazioni di criptovalute in vari Paesi asiatici.

A seguito dei loro attacchi informatici tra gennaio 2017 a settembre 2018 gli hacker nordcoreani sono riusciti a racimolare circa 570 milioni di dollari: nel bottino ci sono anche le criptovalute.

Come riportato sabato dal quotidiano giapponese Nikkei, questi dati sono riportati nel rapporto della commissione speciale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro la Corea del Nord, che potrebbe essere reso pubblico in questo mese.

Secondo gli esperti della commissione, negli ultimi due anni Pyongyang ha perpetrato almeno cinque cyber attacchi coronati dal successo contro 5 piattaforme di negoziazioni di criptovalute in vari Paesi asiatici. Inoltre la Corea del Nord potrebbe essere in grado di sfruttare la tecnologia del blockchain per aggirare il regime di sanzioni internazionali.

Allo stesso tempo le aziende nordcoreane hanno iniziato a utilizzare attivamente account su YouTube e Instagram per la vendita di attrezzature militari aggirando il divieto delle sanzioni, si afferma nel documento.

Il servizio di comunicazione attraverso messaggi di testo e vocali cinese WeChat, sostiene la commissione, è un altro strumento che consente a Pyongyang di condurre scambi commerciali proibiti in acque internazionali. In particolare, attraverso il servizio di messaggistica istantanea vengono trasmesse informazioni sulle coordinate delle navi da cui le imbarcazioni nordcoreane prelevano petrolio o merci.