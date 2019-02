Autorità venezuelane chiariscono la natura delle forniture in arrivo dalla Russia

© AP Photo / Ramon Espinosa Diplomatico russo all'ONU: USA preparano grande provocazione al confine venezuelano

"Non c'è una situazione umanitaria tale da richiedere le consegne di aiuti umanitari, la situazione è normale, abbiamo diversi accordi con la Russia che garantiscono le forniture di medicinali, cibo e tecnologie. Dal momento che non possiamo cooperare con gli Stati Uniti e l'Europa in campo tecnologico, abbiamo iniziato a comprare dalla Russia e dalla Cina, dal momento che sono Paesi amici che non impongono limitazioni o blocchi. Non ci sono aiuti umanitari dalla Russia, ci sono forniture di beni essenziali, compriamo questi beni, dal momento che la Russia è uno dei migliori fornitori. Non hanno troncato le possibilità per consegnare le loro merci", — ha dichiarato il vice ministro degli Esteri venezuelano.

In precedenza una fonte diplomatica aveva riferito a Sputnik che la Russia aveva consegnato medicine ed attrezzature mediche al Venezuela attraverso la linea dell'OMS ed il carico era arrivato mercoledì all'aeroporto di Caracas.