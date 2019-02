Per utenti di Vkontakte più semplice fare acquisti online sul portale cinese AliExpress

L'integrazione inizierà alla fine di febbraio e nei prossimi mesi gli utenti del social network russo avranno accesso a decine di milioni di prodotti e al relativo sistema di pagamento, che include l'utilizzo di VK Pay, si afferma nel comunicato.

Il successivo passo dell'integrazione sarà l'estensione dei link in "VKontakte", che permetterà agli utenti di acquistare i prodotti senza disconnettersi dal social network cliccando direttamente su un link, che apre la speciale applicazione AliExpress sulla piattaforma VK Apps; non è necessaria alcuna autorizzazione aggiuntiva per effettuare gli ordini.

Secondo AliExpress, grazie a questa integrazione la clientela russa potrà più che raddoppiare.

Il Fondo degli Investimenti Diretti Russo, Alibaba Group, Megafon e Mail.Ru Group a settembre avevano annunciato la creazione di una joint venture nell'ambito dell'e-commerce basata su AliExpress e Pandao in Russia. L'accordo in particolare implica l'integrazione di AliExpress con i brand di Mail.Ru Group.