Via libera del Parlamento iraniano ai prestiti in Russia

Il Parlamento iraniano ha autorizzato il governo di prendere in prestito 5 miliardi di dollari dalla Russia per dotarsi di importanti asset, riferisce l'agenzia Mehr.

I deputati del Parlamento iraniano hanno continuato a discutere la finanziaria del prossimo anno nella sessione odierna. I deputati hanno concordato la proroga di una mozione, secondo cui il governo può chiedere un prestito di 5 miliardi di dollari alla Russia per dotarsi di asset.

Secondo l'agenzia, il prestito sarà utilizzato per acquistare importanti asset utilizzati per la costruzione di infrastrutture e per la produzione. In particolare la questione riguarda l'energia, reti di irrigazione, trasporto su acqua e ferrovie.