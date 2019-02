L'Iran chiede di accelerare l'avvio del sistema di pagamenti con l'Europa

L'Iran vuole accelerare i lavori per l'avvio del sistema speciale di pagamenti con l'Europa, per cui è stata fondata ad hoc la società INSTEX. Lo ha annunciato oggi il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri iraniano Bahram Ghasemi.

"Nonostante la registrazione di INSTEX, non vediamo passi in avanti; certo, registrare un'azienda è solo l'inizio, ma il processo è lento, vorremmo chiedere all'Europa di adottare misure per avviare il meccanismo", ha detto Ghasemi. Ha aggiunto che "la parte iraniana spera di accelerare i lavori e non può aspettare a lungo".

Dopo che gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo nucleare con Teheran, l'economia iraniana ha dovuto affrontare seri problemi nel settore bancario: sotto la pressione di Washington, Teheran è stata scollegata dal sistema SWIFT, fatto che ha seriamente compromesso le transazioni finanziarie con i partner stranieri dell'Iran. In risposta il 31 gennaio scorso Berlino, Londra e Parigi hanno annunciato la creazione di un meccanismo ad hoc per le transazioni con l'Iran, che consente di continuare a fare affari aggirando le sanzioni statunitensi. Per questo obiettivo è stata registrata in Francia l società di progetto INSTEX con la partecipazione di Gran Bretagna e Germania.