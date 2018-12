Per diplomazia russa “folle” la risoluzione dell'Europarlamento su Nord Stream-2

"Opporsi alla cooperazione energetica, alla diversificazione e alla modernizzazione dell'interazione energetica è una follia per l'Europa, che ha bisogno di energia", ha dichiarato la rappresentante ufficiale del dicastero diplomatico russo Maria Zakharova durante una conferenza stampa.

La corrispondente risoluzione era stata approvata nella giornata di ieri a Strasburgo.

Nord Stream-2 prevede la posa di due rami di un gasdotto con la capacità complessiva di 55 miliardi di metri cubi all'anno, che unisce le coste della Russia con la Germania attraverso il Mar Baltico. I permessi per iniziare i lavori sono già stati rilasciati da Germania, Finlandia e Svezia. Resta da ottenere l'autorizzazione della Danimarca.

Alcuni Paesi, in primis l'Ucraina che teme di perdere le entrate dal transito del gas russo, e gli Stati Uniti, che promuovono piani ambiziosi per esportare il loro gas naturale liquefatto in Europa, si oppongono duramente al progetto energetico russo-tedesco.

La Russia ha ripetutamente invitato a non percepire il gasdotto come uno strumento di influenza. Secondo Vladimir Putin, Mosca considera il progetto esclusivamente di natura economica.