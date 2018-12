Camera dei Rappresentanti USA approva sanzioni contro gasdotto Nord Stream-2

La Camera dei Rappresentanti del Congresso statunitense ha adottato all'unanimità la risoluzione per contrastare il gasdotto Nord Stream-2, si comunica su Twitter.

Il documento invita il presidente a sostenere la sicurezza energetica europea tramite la diversificazione e la minore dipendenza dalle forniture provenienti dalla Russia, inoltre dà il via libera all'imposizione di sanzioni per il progetto Nord Stream-2.

Nord Stream-2 prevede la posa di due rami di un gasdotto con la capacità complessiva di 55 miliardi di metri cubi all'anno, che unisce le coste della Russia con la Germania attraverso il Mar Baltico. I permessi per iniziare i lavori sono già stati rilasciati da Germania, Finlandia e Svezia. Resta da ottenere l'autorizzazione della Danimarca.

Alcuni Paesi, in primis l'Ucraina che teme di perdere le entrate dal transito del gas russo, e gli Stati Uniti, che promuovono piani ambiziosi per esportare il loro gas naturale liquefatto in Europa, si oppongono duramente al progetto energetico russo-tedesco.