OPEC, ministro saudita dell'energia: Taglio 1 milione di barili al giorno è ragionevole

Lo ha detto il ministro saudita dell'energia Khalid Falih ai giornalisti in vista della conferenza ministeriale a Vienna.

Il livello di riduzione dei tagli petroliferi da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e i produttori non aderenti al cartello dovrebbero essere significativi, ma non troppo grandi, poiché 1 milione di barili al giorno è un volume ragionevole. Lo ha detto il ministro saudita dell'energia Khalid Falih ai giornalisti in vista della conferenza ministeriale OPEC a Vienna.

"Penso che 1 milione di barili sarebbe sufficiente in totale", ha detto.