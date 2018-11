Bloomberg rinomina di nuovo il rublo valuta più rischiosa

Per la prima volta in sei mesi, la lira turca ha abbandonato il titolo della valuta più rischiosa al mondo per far posto al rublo russo, sottolinea Bloomberg. Nei suoi calcoli, l'agenzia si basa sui dati sulle azioni dei commercianti che sono pronti ad acquistare e vendere valuta sul mercato.

Si tratta dell'indicatore risk reversal, un'inversione del rischio è una strategia di copertura che protegge una posizione lunga o corta utilizzando opzioni put e call. Questa strategia protegge da movimenti di prezzo sfavorevoli nella posizione sottostante, ma limita i profitti che possono essere fatti su quella posizione. Se un investitore è a lungo azionario, potrebbe creare una breve inversione del rischio per coprire la propria posizione acquistando una put e vendendo una call su quel titolo.

© Fotolia / Alexandr Blinov Negli Stati Uniti hanno cominciato a giocare contro il rublo

Il cambiamento della situazione a Bloomberg si spiega con il fatto che la lira turca ha rafforzato la sua posizione dopo una grave crisi di agosto sullo sfondo dei disaccordi tra Ankara e Washington. Ciò è stato facilitato sia dalla rimozione da parte dell'amministrazione di Donald Trump di parte delle restrizioni imposte alla Turchia, sia dalle azioni della Banca centrale di questo paese, che ha portato il tasso chiave al 24%. Le opzioni Put danno l'opportunità di guadagnare su un tasso in calo, rispettivamente, l'indicatore di inversione del rischio riflette la domanda di tali tassi. Per la lira, questa cifra è scesa a 3,8 pp, e per il rublo è risultata più alta, risulta dai dati di Bloomberg.

Per quanto riguarda il rublo, il calo dei prezzi del petrolio continua a fare pressione su di esso, così come il continuo rischio di sanzioni più severe degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, i commercianti hanno cominciato a fidarsi meno della valuta russa dopo l'incidente nel Mar Nero, dove le guardie di frontiera hanno sequestrato le navi da guerra ucraine che hanno violato il confine di stato.

Nel mentre degli eventi nella regione dello stretto di Kerch, lunedì il tasso di cambio del rublo ha cominciato a diminuire rispetto al dollaro e all'euro. Martedì, la valuta russa ha recuperato un pò all'inizio, ma alla sera la situazione era cambiata. A partire dalle 20:40 ora di Mosca, il tasso di cambio del dollaro era di 67,28 rubli, l'euro di 75,93 rubli. Nel mese di gennaio 2018, un dollaro veniva scambiato in un range tra 56 e 57 rubli, e l'euro tra 68 69 rubli.

Il 22 novembre, il capo della Camera dei conti, Alexey Kudrin, ha criticato l'idea della dedollarizzazione, dal momento che, secondo lui, il rublo non è più una valuta forte e stabile. "Nei calcoli globali, è richiesta un'unità di misura più stabile. In questo senso, il rublo, avendo avuto un calo due volte in un anno, non ha una tale proprietà. Pertanto, il passaggio ai pagamenti in rubli è un ulteriore rischio valutario ", ha affermato.