Esperto: la Russia può compensare alla Cina le perdite della guerra commerciale con USA

"Il nostro mercato può compensare i cinesi di quello che perdono in America. Alcune merci, destinate al mercato statunitense, possono essere importate dalla Russia, sostituendo le importazioni dall'Europa", ha detto Titov. "Dobbiamo studiare la struttura delle esportazioni americane in Cina. Si tratta soprattutto di prodotti agricoli, come mais, soia e loro derivati. Allo stesso tempo, l'America importa prodotti high-tech, che le aziende americane, come Apple, producono in Cina".

Secondo l'esperto, la Russia può fornire più prodotti agricoli alla Cina (soia, grano, farina, zucchero, olio di girasole, colza), ma per farlo sarà necessario rimuovere alcune barriere commerciali. "Tuttavia, per sostituire completamente gli Stati Uniti in questo mercato, il nostro potenziale è insufficiente, a causa della tecnologia di coltivazione della soia, che dobbiamo ancora sviluppare", ha aggiunto.